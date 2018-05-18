Aynı evde 4,5 ay sonra bir ceset daha

Aynı evde 4,5 ay sonra bir ceset daha çıktı. Antalya da bir ev içerisinde 20 ila 25 gün öncesine kadar yaşamını yitirdiği öne sürülen bir erkeğin cesedine rastlandı.

Cesedin ise üstünden kimlik dahi bulunamadığı, Ruhi Şahan 45, ismine ise yapılmış olan belge fark edildi. Aynı ev içerisinde ise 4,5 ay öncesine kadar inşaat bekçisinin Hıdır Çakır da ölü halde bulunduğu da öne sürüldü.

Olay ise saat, 14.30 sularında Muratpaşa ilçesi içerisinde Kışla Mahallesinde 41 nolu Sokak üstünde olan iki katlı evin ise üst katı bölgesinde gerçekleşti. Ceset, kimlik ile ölüm sebebinin ise anlaşılması amaçlı Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği bildirildi.