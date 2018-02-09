1062 tane terörist öldürüldü

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1062 tane terörist öldürüldü
1062 tane terörist öldürüldü admin Tarih: 2018-02-09 Saat: 22:12:11
Güncelleme : 2018-02-09 22:12:11Bu içerik 40 kez okundu.
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1062 tane terörist öldürüldü 

TSK: 1062 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından TSK Zeytin Dalı Harekatı içerisinden başlangıçtan beri etkisiz bir şekle getirmiş oldukları terörist sayısının ise bin 62 olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından söylenen açıklamalara göre ise, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamı içerisinde Hava Kuvvetleri tarafından ayarlanan hava harekatı ile PKK/KCK/PYD –YPG ile DEAŞ terör örgütlerine ait olan sığınak, barınak, mühimmat deposu ile silah mevzisi de kullanıldığı 10 hedefin ise imha edildiği saptandı.

Harekat da ise başlangıçtan itibari ile etkisiz hale getirilmiş olan terörist sayısı ise bin 62 olmuştur. Hava harekatı ile kara ateş destek vasıtaları ile destek görülmüş olan ve harekat planlanmış olduğu şekilde başarı ile sürmektedir.

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