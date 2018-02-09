İzmir'de patlama

İzmir'de sabaha karşı apartmanda patlama. İzmir de Karabağlar ilçesi içerisinde, şuana kadar saptanamayan bir sebep ile apartman dairesin de ise patlama ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre ise, bugün sabah saat 05.30 suların da Esenyalı Mahallesin de 52/75 sokak da ise olan bir apartman da şuana kadar belli olmadığı bir sebep dolayısı ile ortaya çıkmıştır.

Patlama da ise sesini ise duymuş olan etrafta ki insanların ise, durumu 112 Sağlık, itfaiye ile polis ekiplerine de duyurdu.

Patlamanın ise sebebi hala itfaiye ekiplerinin ise yapacak olduğu çalışması sonrasın da anlaşılacağı saptandı. Olay ile alakalı başlatılmış olan soruşturma ise devam ediyor. Diğer yandan ise, başka bir can kaybında yaşanmamış olan olay sonrasın da ise, evde maddi bir hasar ortaya çıktı.