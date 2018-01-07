Saldırıya uğrayan doktor

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Saldırıya uğrayan doktor
Saldırıya uğrayan doktor admin Tarih: 2018-01-07 Saat: 21:30:09
Güncelleme : 2018-01-07 21:30:09Bu içerik 28 kez okundu.
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Saldırıya uğrayan doktor

Ağrı'da saldırıya uğrayan doktor sosyal medyadan yardım istedi. Dr. Ece Gökyayla, şiddete uğradı ayrıca ölüm ile tehdit edildi. Ağrı Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları Hastanesin de görev yapan doktor can güvenliğinin olmadığını söyleyerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı ise bu çağrıya cevap vererek şiddet yapan kişinin Doğubayazıt ilçesin de bulunduğunu bildirdi. Olay 6 Ocak 2018 tarihin de yaşandı. İddialara göre Dr. Ece Gökyayla, Hastaneye tedavi için çocuğunu getiren F.Ç.,nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Hastayı başka bir doktora yönlendirdiği için şiddete uğradığını ve ölüm tehdidi aldığını polise şikayetçi olduktan sonra sosyal medya hesabından da paylaşarak can güvenliğinin olmadığını söyleyip yardım istedi.

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