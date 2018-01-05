Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı. Mardin de merkez Artuklu ilçesi içerisin de akraba olan 2 aile üyelerinin tarafında silahlı, taşlı birde sopalı kavga meydana geldi.

Bir şahıs öldüğü ve üç şahısın da yaralanmış olduğu saptandı. Artuklu ilçesin de olan Kabala Mahallesi içerisin de bugün saat 11.00 suların da şuana kadar çözülemeyen bir sebepten ötürü akraba tartışması, silahlı, taşlı ve sopalı kavga haline büründü.

Kavgada ise haber verilmesi ile sonrasın da olay yerine fazla sayıda polis ile sağlık ekibi gönderildi.polis ekiplerinin, olay mevkisine gelip kavga da ki şahısları ayırdığı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındığı, ve yaralıların ise Mardin Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürüldüler.