Kosta Rika'da uçak kazası

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Kosta Rika'da uçak kazası
Kosta Rika'da uçak kazası admin Tarih: 2018-01-01 Saat: 18:20:21
Güncelleme : 2018-01-01 18:20:21Bu içerik 25 kez okundu.
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Kosta Rika'da  uçak kazası 

Kosta Rika'da uçak kazası.  12 ölü Kosta Rika da özel bir yolcu uçağının kaza yapması sebebi ile 12 şahıs yaşamını yitirdi. Kosta Rika’da Guanacaste bölgesi içerisin de yakınların da gerçekleşen bir kaza meydana geldi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından ise söylenilen açıklamalar şu şekilde olmuştur; 2’sinin mürettebat, 10’u yabancı turist olması üzerine on iki şahıs yaşamını yitirdi.

Yetkililerin tarafından ise kaza sebebi ile ilgili olan net bir açıklama da yapılmamıştır ve olay ile ilgili soruşturmalar ise hala sürmektedir.

Uçak kazasının sebebi Karakutu’nun bulunması ile ne sebeple olduğu meydana çıkması beklenmektedir. Yetkililer kaza ile ilgili hala bir açıklama yapmadılar. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma sürmektedir.

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