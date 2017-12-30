Bebek ölüm hızı düştü

Küba’da bebek ölüm hızı binde 4,1’e düştü. Küba da Hak Sağlığı Bakanı Ojeda da, bebek ölümünün hızının binde 4,1’e düştüğünü, ve bu oranın ise kısa süre zarfında daha da düşmesi gerektiğini beklemiş olduklarını söyledi.

Küba Halk Sağlığı Bakanı Roberto Moreles Ojeda Küba devriminin 59’uncu yılını kutlamak için düzenlenen törende Ulusal Sağlık Töreninin başarısı ile ilgili konuşma yaptı. Ojeda Küba da ki bebek ölüm hızlarının 1000 de 4.1’e düştüğünü bu oranın ise kısa zaman da daha da düşmesini beklediklerini anlattı.

Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla çıktı. Yeni teknolojilerin uygulamaya konmasının, sağlık kurumlarına yapılan yatırımın yaşanan bu gelişmeler ile belirleyici olduğu belirtilmektedir.