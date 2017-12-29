14 Asker cemaat soruşturmasında

14 asker Gülen cemaati soruşturmasından gözaltına alındı. Ordu da merkezli 7 ilinde Fetullah Gülen cemaatine karşı olan soruşturma sonucun da, içlerin de uzun zaman öncesin de TSK’den de ihraç etmiş olan şahısların da bulundukları ve 14 askerin gözaltına alındıkları saptandı.

Ordu da Cumhuriyet Başsavcılığı, “Silahlı terör örgütüne üye olması” ile cemaatin “Mahrem askeri yapılanmasın da” karşın soruşturma içerisin de on dört askerin hakkın da gözaltı kararı alındı.

Bu kapsam içerisin de ise Ordu Emniyet Müdürlüğünün Kaçakçılık ile Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüpheli şahısların adreslerine ulaşılıp eş zamanlı bir operasyon içerisin de 14 şahıs tutuklanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ise emniyette ki işlemleri devam etmektedir.