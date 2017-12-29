Edirne'de darbe girişimine katılan komutan

Edirne'de darbe girişimine katılan komutanlara ömür boyu hapis cezası Edirne ilçesin de darbe girişiminde bulunduğu dile getirilen komutanların müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Edirne de 15 Temmuz gece üzerine darbe girişimi sebebi ile rol almış oldukları belirtileri ile hakların da dava açılmış olduğunu, ve içlerin de ise 54’cüsü Mekanize Tuğgeneral Piyade Tugayın eski komutanı olan Tuğgeneral Hidayet Arı, ise olduğu 7 şahısın tutuklandığı ve 22 askerin de yargılanmış olduğu dava içerisinde karar verildi.

Edirne de 2’inci Ağır Ceza Mahkemesin de Tuğgeneral Hidayet Arı, Binbaşı Ekrem Tekinarslan’ın, da eski Kurmay Yarbay Ramazan Altun’a anayasaldan düzen yıkmak amaçlı olduğu gerekçesi nedeni ile müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.