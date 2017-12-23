Çekmeköy'de silahlı çatışma yaşandı

Çekmeköy'de silahlı çatışma. Çekmeköy de iki grup arasın da silahlı çatışma çıktı. Araların da husumet bulunan iki grup arasında ki çatışma da çevrede ki ev ve arabalar zarar görürken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silahlı çatışma da iki grubun kurşun yağdırdığı anlar kameralara yansıdı.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi demokrasi caddesin de çıkan silahlı çatışma önceden araların da husumet bulunan iki grup arasın da yaşandı. Çok sayıda merminin atıldığı silahlı kavga da çevrede bulunan evler dükkanlar ve araçlar hasar gördü. Çatışmanın sonrasın da iki grup üyeleri araçlar ile olay yerinden kaçtılar.

Çatışma da şans eseri yaralanan ve ölen olmadığı sevindirdi. İki grubun kurşun yağdırdığı bu çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine gelen polis iki grubu bulmak için araştırma ve çalışma başlattı.