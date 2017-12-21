Hindistan şirketiyle görüşülecek

Erdoğan'dan şifre için 'kırın' talimatı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, suikastına yönelik yürütülen soruşturma kapsamın da sürpriz gelişmeler yaşanmaktadır.

Suikastçı polis Mevlüt Mert Altınbaş’ın, telefon şifresi kırılamadığı için İsrail’li bir şirket ile temasa geçildi. Bu şirket 20 bin dolar talep ederek telefonu yurt dışına çıkarmak isteyince görüşmeler sonlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon da ki şifrenin kırılması için Türkiye de ki görevli tüm birimlere “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatını verdi.

Suikast’ta ilişkin Rus heyeti Türk yetkililer ile görüştü. Şifrenin kırılabilmesi için Hindistan Merkezi şirketi adres göstererek “Beyaz hacker” önerisini sundu. Savcılık soruşturmanın yanı sıra Altıntaş’a, yönelik operasyona katılan polisler hakkında da soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.