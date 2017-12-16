Alkollü sürücü nedeniyle feci kaza

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Alkollü sürücü nedeniyle feci kaza
Alkollü sürücü nedeniyle feci kaza admin Tarih: 2017-12-16 Saat: 11:48:09
Güncelleme : 2017-12-16 11:48:09Bu içerik 142 kez okundu.
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Alkollü sürücü nedeniyle feci kaza 

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araçları biçti. Aydın da gece yarısı oluşan bir kazada ortaya çıkan zincirleme trafik kazası olduğu ve üç şahısın da yaralandığı anlaşıldı.

Kırmızı ışıkta durmuş olan araçları biçen otomobilin sürücüsünün kaza sonrasın da yaya gibi kaçmıştır. Polis ekiplerinin ise sürücünün 141 promil alkol almış olduğunu anlayınca karakola götürülmüştür. Kazanın ise gece İzmir-Aydın Karayolu Ziraatçılar Kavşağı üzerinde ortaya çıkmıştır.

Alınan bilgilere göre; İncirliova istikametinden Efeler ilçe merkezi istikameti üzerinde seyir halinde giden birde sürücüsünün ise adının şuana kadar tespit edilemediği 09 HD 817 plakalı otomobilin, kırmızı ışık da durmuş olan araçlara çarparak kaza yaptığı ve kırmızı ışıkta durmakta olan 09 T 001, 09 EU 685 ve 09 F 9363 plakalı araçlara çarpmıştır.

 
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