Filistin'in başkenti ilan edildi

Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti ilan edildi. İstanbul da toplanan İİT Zirvesinin sonuç bildirgesin de “Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletine tanıdığımızı ilan ediyoruz.” Diye açıklandı.

Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, ABD Başkanının hukuka aykırı olacak şekilde Kudüs’ü, İşgalci güç İsrail’in Başkenti olarak açıklaması sonucun da yaşanan gelişmeleri ele almak amacı ile bugün İstanbul da yapılan olağanüstü İslam Zirvesi Konferansın da şu konular ele alındı.

“ABD Başkanın’ın Kudüs’ü İşgalcinin İsrail’in, Başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararını reddederek Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Kudüs’ü işgalci güç tarafından sözde Başkent olarak tanınmasını hukuken hükümsüz bulmaktayız.

Bu durumun Filistin halkının tarihi, doğal, hukuki ve milli haklarına saldırı, barış girişimlerine yönelik kasti baltalama, aşırılık ve terörizme ivime verecek tahrik unsuru ile uluslar arası barış ve güvenliği hedef alan bir tehdit görmekteyiz