Sarraf'ın yanında çalışan 3 şüpheli

Sarraf'ın yanında çalışan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın da Rıza Sarraf, hakkın da yürütülen soruşturma da, Sarraf2ın, yanında çalışan ve ABD’de ki davaya evrak yolladığı iddiaları ile gözaltına alınan üç şüphelinin emniyette işlemleri sürmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hakkın da geçen hafta başlatılan ayrıca mal varlığına el koyulan Rıza Sarraf, soruşturması çerçevesin de yanında çalışan Sinem A., Mustafa H., ve Ragaip A., polis ekiplerince gözaltına alındılar.

Şüpheliler hakkın da devletin güvenliğine iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ve vesikaları tamamen yada kısmen yok eden, tahrip edip bunların üzerinde sahtecilik yapan hile ile alan veya çalmak” suçların dan işlem yapılacaktır.