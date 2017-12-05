Yemen'de televizyon kanalı basılı

Yemen'de televizyon kanalı basıldı, haber siteleri kapatıldı. Yemen de Husiler, Eski Cumhurbaşkanı Salih’e, ait Yemen El-Yevm televizyon kanalına baskın yapıp çalışanlar alıkoyuldu.

Yayın kesildi Husiler ayrıca Salih güçlerinin, haber sitelerinin de girişini engellediler. Yemen Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı Güçleri ile çatışan Husiler Cumhuriyet muhafızları kuvvetlerine bağlı güvenlik ile çatıştıktan sonra, “Yemen El-Yevm” televizyon binasına girdiklerini söylediler.

Makineli tüfekler ile yapılan baskın da can kaybı yaşanmadı. Yemen de ki internet servis sağlayıcısı Yemen, net kontrol altına alan Husiler Salih güçlerinin haber sitelerini de engellediler.

Yemen de meşru hükümete karşı beraber hareket eden Husiler ve Eski Cumhurbaşkanı Salih Yanlıları arasın da ki çatışmalar dün yeniden alevlendi.