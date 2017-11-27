Tunceli'de 4 terörist öldürüldü

Tunceli'de çatışma çıktı: 4 terörist öldürüldü. Tunceli’nin Pülümür ilçesin de ki Kırsal da JÖH ve PÖH timlerinin yaptığı ortak operasyon da dört terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede birde sığınak tespit edildi sığınakta 17 adet kalaşnikof tüfek, ve binlerce mühimmat bulundu.

Tunceli de jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından Pülümür ilçesin de ki Kırsal da PKK’ya operasyon yapıldı. Operasyon da sıcak temas sağlayan timler ikisi kadın olmak üzere 4 teröristi ölü olarak ele geçirdiler.

Teröristlerin üzerinden dört kalaşnikof tüfek ve bir roketatar ele geçirildi. Cephanelik olarak kullandıkları sığınakta ise 17 adet kalaşnikof tüfek ayrıca binlerce mühimmat bulundu. Tunceli Valiliğinin yaptığı açıklama da bölgede ki operasyonların aralıksız olarak sürdüğü aktarıldı.