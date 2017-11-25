Kış hazırlığı yapan PKK'ye darbe

Kış hazırlığı yapan PKK’ya Karadeniz’de darbe vuruldu. Giresun da Yağlıdere ilçesin de Yeşilpınar köyü içerisinde Susuz mevkii ile Ekindere yaylasının kırsalı için de ortaya çıkan çatışma sonrasında yapılan arama ile tarama faaliyetleri sonrasın da PKK’lılara ait olan üç adet sırt çantası ve bir adet ise kalaşnikof ile birçok sayıda yaşamsal malzemeler bulunurken, PKK’lıların sırt çantasın dan çıkmış olan ürünlerin içinden teröristlerin kış yapılanması için hareket haline geçmiş oldukları saptandı.

İlçeye bağlı olan Yeşilpınar Köyü Susuz mevkisi Kırsalın da üç şahıs oldukları düşünülen ve kış yapılanması sebebi ile bölgede hareket haline geçmiş oldukları PKK’lı teröristler ve asker arasın da sıcak temas sağlanmıştır.