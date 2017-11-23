MİT yerini öğrendi

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MİT yerini öğrendi
MİT yerini öğrendi admin Tarih: 2017-11-23 Saat: 21:09:49
Güncelleme : 2017-11-23 21:09:49Bu içerik 275 kez okundu.
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MİT'in getirdiği YPG'li Bahoz'un yerini söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile geçen ağustos ayın da Suriye den Türkiye’ye getirilen üç kadın YPG Militanının ifadeleri meydana çıktı. İtirafçı olan militandan Y.M., Suriye de çatıştıkları dönemler de Amerika ile Kanadalı askerlerden destek aldıklarını söyleyerek İHA uçurarak bize haber verdiler. Yaralılarımızı tedavi ederlerdi dedi.

Örgütün içinde ki arkadaşlarının yardımı ile örgütten kaçan üç kız Türkiye’ye getirilerek Kilis Emniyet Müdürlüğün de ifadeleri alındı. İfadelerin de neler yaptıklarını ve niye pişman olduklarını detaylıca anlattılar.

İki ay tedavi gördüm sonrasın da Suriye Genel Sorumlularının yanında bir ay görevlendirildim sorumlulardan kastım Şahin Çilo, Nalin Muş, Bahoz Erdal, Ruken Jirki, ve Tolin, adlı kişiler örgüt yöneticileridir diye ifade verdiler.

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