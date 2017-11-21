NATO skandalı

İşte NATO'daki skandalı deşifre eden Ebru Nilhan Bozkurt Binbaşı. (Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt Kimdir?) Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan skandalı deşifre eden Türk subayının kumpas mağduru Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt olduğu meydana çıktı.

Binbaşı Nihan Bozkurt’un, FETÖ mağduru olduğu meydana çıktı. Bozkurt, NATO da ki skandalı nasıl deşifre etti. NATO’nun Norveç de düzenlemiş olduğu “Trident Javelin-2017” tatbikatında yaşanmış olan rezaletin yani Atatürk’e düşman liderler arasın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, da sahte bir hesap kullanılarak düşman ile işbirliği içinde gösterilmesinin yankıları sürmektedir.

Soruşturmalar sürerken Türkiye’ye özür üstüne özür gelmektedir. Skandalın “Türk Subaylarının dikkati sayesinde fark edildiği yazıldı” ama bu subayların kimler olduğu hakkında açıklama yapılmadı.