NATO skandalı

Anasayfa DÜNYA NATO skandalı
NATO skandalı
NATO skandalı admin Tarih: 2017-11-21 Saat: 00:15:08
Güncelleme : 2017-11-21 00:15:08Bu içerik 425 kez okundu.
Reklam

İşte NATO'daki skandalı deşifre eden Ebru Nilhan Bozkurt Binbaşı. (Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt Kimdir?) Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan skandalı deşifre eden Türk subayının kumpas mağduru Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt olduğu meydana çıktı.

Binbaşı Nihan Bozkurt’un, FETÖ mağduru olduğu meydana çıktı. Bozkurt, NATO da ki skandalı nasıl deşifre etti. NATO’nun Norveç de düzenlemiş olduğu “Trident Javelin-2017” tatbikatında yaşanmış olan rezaletin yani Atatürk’e düşman liderler arasın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, da sahte bir hesap kullanılarak düşman ile işbirliği içinde gösterilmesinin yankıları sürmektedir.

Soruşturmalar sürerken Türkiye’ye özür üstüne özür gelmektedir. Skandalın “Türk Subaylarının dikkati sayesinde fark edildiği yazıldı” ama bu subayların kimler olduğu hakkında açıklama yapılmadı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır