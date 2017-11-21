NATO'dan ilginç karar

NATO FETÖ’cüleri âdeta koruma altına almış. Atatürk’ü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı düşman taraf olarak gösteren skandal tatbikata imza atan NATON’un, FETÖ’cülere koruması altına aldığı görülmektedir. Darbe girişiminden sonra NATO karargahlarında görevli olan FETÖ şüphelisi subayların görevlerinden alınarak, “Türkiye’ye dön emri” verilmişti. 3’ü general olmak üzere 462 subaydan 237’si hakkın da idari ve Adli İşlem yapıldı. Bu subayların 200’ünün Türkiye’ye dön emrine uymadığı bildirildi. Savcılık 237 subaydan çoğunun örgütün yapılanması içerisinde yer aldığını örgütte üst düzeylerde olduklarını belirledi. Bunları Bank Asya’da da hesaplarının olduğu, MASAK tarafından yapılan araştırmalarda ise FETÖ ye himmet sağladıkları açıklandı. İşte örgütün ülke ülke NATO’da görev yapan subay ve hakkında işlem yapılan kişi sayısı: l Belçika: 140 NATO subayından 78’i hakkında işlem yapıldı. l Almanya: 77 NATO subayından 32’si hakkında işlem yapıldı. l İtalya: 62 NATO subayından 25’i hakkında işlem yapıldı. l ABD: 39 NATO subayından 26’sı hakkında işlem yapıldı. l Hollanda: 32 NATO subayından 17’si hakkında işlem yapıldı l İspanya: 16 NATO subayından 8’i hakkında işlem yapıldı. l Norveç: 5 subayın sığınma talebini kabul etti.