Etnik çatışmalar kışkırtıldı

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Etnik çatışmalar kışkırtıldı
Etnik çatışmalar kışkırtıldı admin Tarih: 2017-11-15 Saat: 21:35:34
Güncelleme : 2017-11-15 21:35:34Bu içerik 332 kez okundu.
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Etnik çatışmalar kışkırtıldı

Irak Başbakanı Abadi, Etnik çatışmayı kışkırtanları cezalandıracağız Irak Başbakanı Haydar Abadi,Iraklı güçlerin tartışmalı bölgelere yönelmesi ile ilgili parlementonun,2014'teki durumuna dönülmesi yönüne doğru karar alındığını ama kendisinin bundan rahatsız olduğunu açıkladı.

Cezalandıracaklar 

Abadi,etnik çatışma isteyenleri ise cezalandıracaklarını bildirdi. Rûdaw'ın aktardığına göre Iraklı güçlerin tartışmalı bölgelere konuşlanmasına ilişkin Abadi şunları söyledi:''Tartışmalı bölgeler konusunda,hiçbir şekilde bölgelere saldırmış değiliz, savaşmadık karşı karşıya gelmek istemedik.

Iraklı askerleri öldürme emri 

Ama karşı tarafa Iraklı askerleri öldürme emri verilmişti roket ile bomba ile güçlerimize karşı durdular.Bizim verdeğimiz emirler ise karşı karşıya gelinmemesi idi''dedi.

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