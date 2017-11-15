Nazi yürüyüşü desteklendi

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Nazi yürüyüşü desteklendi
Nazi yürüyüşü desteklendi admin Tarih: 2017-11-15 Saat: 21:32:37
Güncelleme : 2017-11-15 21:32:37Bu içerik 252 kez okundu.
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Nazi yürüyüşü desteklendi 

Polonya Hükümeti Nazi Yürüyüşü'nü savundu. Polonya hükümeti , Vaşrova'da onbinlerce faşistin yürüyüşünü ''Güzel bir görüntü.''olarak nitelendirdi.

Irkçı sloganlar

Vaşrova'da altmışbin'e yakın faşistlerin yaptğı yürüyüşün etkileri sürmektedir.Dış İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ırkcı sloganların''münferit'' olduğunu söylerek etkinliğin bütününü sahiplenmediklerini söyledi.Bakanlık yapılan etkinliğin''yurtseverlik duyguların ifadesi''olduğunu söyledi.

Provakasyon  olduğu belirtildi 

Dışışleri,Polonyalıların özgürlük ile bağımsız ana vatan değerleri etrafında toplandıklarını bildirdi.Jaroslaw Kaczynski,ırkçı görüntülerin ''provakasyon'' olduğunu belirtti. 11 Kasım'daki Bağımsızlık Günü eylemlerinde Vaşrova'da bir araya gelen faşistler,"Beyaz Avrupa", "İslâma hayır", "Yahudiler dışarı" gibi sloganlar atmışlardı.

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