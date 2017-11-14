Vatandaş intihar ederken polis canlı yayındaydı

Anasayfa ASAYİŞ Vatandaş intihar ederken polis canlı yayındaydı
Vatandaş intihar ederken polis canlı yayındaydı
Vatandaş intihar ederken polis canlı yayındaydı admin Tarih: 2017-11-14 Saat: 18:22:46
Güncelleme : 2017-11-14 18:22:46Bu içerik 249 kez okundu.
Reklam

İstanbul Şişli'de  meydana gelen olayda bir intihar girişimi yaşandı.  Olay yerinde bulunan polislerden bir tanesi  intihar girişimi gerçekleşirken "Şişli'de İntihar" başlığı ile bir sosyal medya uygulaması ile canlı yayın yaptı. Bu duruma video içerisinde de daha sonrasında da tepkiler gelmeye başladı. Binanın en üst katına çıkan kişi oradan atlayacaktı.  Binanın etrafında hemen itfaiye ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.  Olayda bir dikkat çeken nokta ise orada bulunan polisin yoğun güvenlik önlemleri alınırken bir yunus polisinin canlı yayında olmasıydı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır