Vatandaş intihar ederken polis canlı yayındaydı

İstanbul Şişli'de meydana gelen olayda bir intihar girişimi yaşandı. Olay yerinde bulunan polislerden bir tanesi intihar girişimi gerçekleşirken "Şişli'de İntihar" başlığı ile bir sosyal medya uygulaması ile canlı yayın yaptı. Bu duruma video içerisinde de daha sonrasında da tepkiler gelmeye başladı. Binanın en üst katına çıkan kişi oradan atlayacaktı. Binanın etrafında hemen itfaiye ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Olayda bir dikkat çeken nokta ise orada bulunan polisin yoğun güvenlik önlemleri alınırken bir yunus polisinin canlı yayında olmasıydı.