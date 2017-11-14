Konya'da başından vurulmuş bir kişi bulundu

Konya'da ailesi tarafından Serkan Yiğit adındaki 22 yaşındaki genç için kayıp ilanı verilmişti. Bu genç otomobilde başından vurulmuş olarak bulundu. Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşandı. Merkez Selçuklu ilçesinde Selaaddin Eyyübi Mahallesi Zihniyet Sokak üzerinde yaşandı. İddia edilenlere göre Sürücü koltuğunda hareketsiz olarak olarak birisini gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi ve olay yerine gelen ekipler hemen incelemeye başladı. Direksiyon başında pompalı tüfekle vurulan şahıs sağlık ekipleri tarafından öldüğü bildirildi. Polis ise olay yerinde inceleme yapmaya başladı. Polis tarafından yapılan incelemede şahsın Serkan Yiğit olduğu tespit edildi.