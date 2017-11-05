Homofobi her yerde

Homofobi her yerde, 'Aslanların eşcinsel ilişkiye girmesi, eşcinsel ziyaretçilerin suçu' Kenya da olan Masai Mala Ulusal Parkın da bir devlet yetkilisinin, 2 erkek aslanın eşcinsel ilişkiye girmiş oldukları ve bunun sebebinin ise parka ziyaret için gelmiş olan eşcinsel şahısların yüzünden olduğunu açıkladı.

Homofobik gericilik

Homofobik gericiliğin dünya da her yerde hükmünü icra etmekte. Homofobik açıklamaların son görülen örneklerden birisi ise Kenya da olmuştur. CNN Türk’ün bildirmiş olduğu habere göre Kenya Flim Sınıflandırmasının Kurulu olan (KFCB) başkanı olan Doktor Ezekiel Mutua, bilim insanlarının da aslanların “Eşcinsel ilişkiye girmelerinin nedenlerini” araştırdığı ve öğrenmesinin sonrasın da bu süre boyunca aslanların da farklı yerlerde koyulmasını talep etmiştir.