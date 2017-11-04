Ağrı kesici taşıdığından tutuklandı

Ağrı kesici taşıdığı için tutuklandı. Mısır’a tatil yapmak için gitmiş olan İngiliz Laura Plummer, ağrı kesici taşımış olduğu için tutuklanmıştır.

Eşini ziyaret amaçlı gitti

İngiltere de Hull kentinden Mısır’a gitmek isteyen eşini ziyaret etmek için gelmiş olan 33 yaşın da olan Laura Plummer, yanın da ağrı kesici de götürdüğü için Mısır yetkilileri tarafından tutuklanmıştır.

Yetkililer açıklama yaptı

Yetkilerin açıklamalarına göre Mısır havaalanın da çantasının içinden 290 adet tramadol ile birkaç tane de naproksen tapleti bulunmuştur ve Plummer, ağrı kesicilerini geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında sırt ağrısı çekmiş olan eşine getirmiş olduğunu açıkladı.