Ağrı kesici taşıdığından tutuklandı

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Ağrı kesici taşıdığından tutuklandı
Ağrı kesici taşıdığından tutuklandı admin Tarih: 2017-11-04 Saat: 17:18:18
Güncelleme : 2017-11-04 17:18:18Bu içerik 232 kez okundu.
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Ağrı kesici  taşıdığından tutuklandı 

Ağrı kesici taşıdığı için tutuklandı. Mısır’a tatil yapmak için gitmiş olan İngiliz Laura Plummer, ağrı kesici taşımış olduğu için tutuklanmıştır.

Eşini ziyaret amaçlı gitti 

İngiltere de Hull kentinden Mısır’a gitmek isteyen eşini ziyaret etmek için gelmiş olan 33 yaşın da olan Laura Plummer, yanın da ağrı kesici de götürdüğü için Mısır yetkilileri tarafından tutuklanmıştır.

Yetkililer açıklama yaptı 

Yetkilerin açıklamalarına göre Mısır havaalanın da çantasının içinden 290 adet tramadol ile birkaç tane de naproksen tapleti bulunmuştur ve Plummer, ağrı kesicilerini geçirmiş olduğu bir kaza sonrasında sırt ağrısı çekmiş olan eşine getirmiş olduğunu açıkladı.

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