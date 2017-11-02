AVM'de silahlı şahıs iddiası

Silahlı şahıs iddiası. Bahçelievler'de AVM boşaltıldı. Bahçelievler de bulunan bir alışveriş merkezi silahlı şahıs ihbarı sebebi ile boşaltıldı.

Güvenlik görevlileri harekete geçti

Bahçelievler de alışveriş merkezin de silahlı bir şahıs görüldüğü iddiası ile güvenlik görevlileri alarma geçti. İhbar üzerine güvenlik görevlileri alışveriş merkezini boşalttılar. Alışveriş merkezi boşaltılırken şüpheli kişinin de yakalanması için çalışmalar yürüttüler.

Polisler çabaladı

Polisin çabaları sonucun da AVM de düzenlenen operasyon da sekiz kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen sekiz kişinin sorgulaması yapılmaktadır. Olay ile ilgili araştırma ve soruşturma devam etmektedir.