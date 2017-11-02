Hırsız pencereye sıkıştı kaldı

Pencereye sıkışan hırsız, 5 saat orada kaldı

İngiltere de hırsızlık yapmak isteyen ama girdiği dükkanın penceresinde takılan bir adamın beş saat süre ile orada kalmıştır.

5 saat boyunca sıkıştı kaldı

İngiltere de “Talihsiz” bir hırsız, hırsızlık yapabilmek için girmiş olduğu dükkanın penceresin de takılı kaldı. Beş saat süreden sonra ise polis tarafından sıkıştırıldığı yerden çıkarıldı. Pencereye takılıp kalan hırsızın beş saat boyunca “imdat” diye bağırmış olduğu dile getirildi.

Yaşlı bir şahıs ihbar etti

Hırsızın yardım çağrısına kulak asan yaşlı bir adamın hırsıza dediği şey ise “Hayır sana yardım etmeyeceğim” diye cevap verdi. Yaşlı adam polisi aradıktan ve arasından geçen süre boyunca hırsız pencere de takılı kaldı. Kurtarılan adam, ise gözaltına alınıp polis merkezine götürdüler.