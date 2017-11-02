Hırsız pencereye sıkıştı kaldı

Anasayfa DÜNYA Hırsız pencereye sıkıştı kaldı
Hırsız pencereye sıkıştı kaldı
Hırsız pencereye sıkıştı kaldı admin Tarih: 2017-11-02 Saat: 20:25:41
Güncelleme : 2017-11-02 20:25:41Bu içerik 236 kez okundu.
Reklam

Pencereye sıkışan hırsız, 5 saat orada kaldı

İngiltere de hırsızlık yapmak isteyen ama girdiği dükkanın penceresinde takılan bir adamın beş saat süre ile orada kalmıştır.

5 saat boyunca sıkıştı kaldı 

İngiltere de “Talihsiz” bir hırsız, hırsızlık yapabilmek için girmiş olduğu dükkanın penceresin de takılı kaldı. Beş saat süreden sonra ise polis tarafından sıkıştırıldığı yerden çıkarıldı. Pencereye takılıp kalan hırsızın beş saat boyunca “imdat” diye bağırmış olduğu dile getirildi.

Yaşlı bir şahıs ihbar etti 

Hırsızın yardım çağrısına kulak asan yaşlı bir adamın hırsıza dediği şey ise “Hayır sana yardım etmeyeceğim” diye cevap verdi. Yaşlı adam polisi aradıktan ve arasından geçen süre boyunca hırsız pencere de takılı kaldı. Kurtarılan adam, ise gözaltına alınıp polis merkezine götürdüler.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır