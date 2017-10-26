Endonezya'da patlama yaşandı

Endonezya'da bir fabrikada patlama. En az 27 işçi öldü Endonezya da havai fişek üretimi yapan bir fabrika da meydana gelen bir patlama sonucun da 27 kişi yaşamını yitirdi.

35 kişi yaralandı

Endonezya’nın Başkenti Cakarta kentinde katliam benzeri bir kaza meydana geldi. Havai fişek fabrikasın da ki patlama sonucun da çıkan yangın nedeni ile 27 kişi öldü ve 35 kişi ise yaralandı.

İtfaiye memurları müdahale ediyor

İtfaiye memurlarına göre meydana gelen patlama da ölen insanlar yanıklar sebebi ile tanınmayacak haldeler. Yetkilerin bildirdiğine göre fabrikanın 1 buçuk aydır faaliyette olduğu ve ölenlerin hepsinin işçi olduğu bildirildi.