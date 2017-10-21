Kafasını beton zemine çarptı

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Kafasını beton zemine çarptı
Kafasını beton zemine çarptı admin Tarih: 2017-10-21 Saat: 20:22:58
Güncelleme : 2017-10-21 20:22:58Bu içerik 490 kez okundu.
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Kafasını beton zemine çarptı 

Miraz bebek koğuşta düşerek, kafasını beton zemine çarptı. Annesi Gülistan Diken Akbaba, ile Maltepe cezaevin de olan bir yaşın da olan Miraz, bebek düşerek kafasını beton zemine çarptı.

Beton zemine çarptı 

Miraz, bebek dün gece koğuşun kapısın da ki eşikten düşerek kafasını beton zemine çarptı. Çarpmanın sonucunda kafasın da büyük bir şişlik oluşan bebek acilen Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye yine götürüldü 

Cezaevine tekrar getirilen çocuk kusmaya başlayınca hastaneye tekrar götürüldü. Miraz, bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdiler. Bebeğin babası Cengiz Zaza Akbaba, cezaevlerin de halının yasak olduğunu her yerin beton olduğunu bildirdi.

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