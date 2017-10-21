Mayın temizleme ekibi gönderilmesin istiyor

Güvence alındı

ABD, Sırbıstan'ın Suriye'ye mayın temizleme ekibi göndermesini istemiyor.ABD Sırbistan hükümeti ve ordusundan Suriye’ye mayın temizlemek için ekip göndermeyeceklerine dair güvence aldığını açıkladı.

Mayın temizleme ekibi

Sırp mayın temizleme uzmanlarının eğitimi için ABD tarafından önemli yatırım yapıldığını bunun için Suriye’ye mayın temizlenmek için eleman göndermelerini onaylamadıklarını bildirdi. ,

20 milyon dolarlık yardım

Son 15 yıl da Sırbistan da ki mayınların temizlenmesi amacı ile ABD’nin Belgrad yönetimine 20 milyon dolarlık yardım da bulunduğu bildirilmektedir. ABD ve Sırbistan ile yaşanan gerilim bu meseleden kaynaklanmıştır.