14 yaşındaki çocuğa işkence

İsrail askerleri 14 yaşın da olan Filistinli çocuğa, OFER hapishanesin de bulunduğu sürece işkence etti. Süleyman Salim, el-Dibs’in, isimli Filistinli çocuk, İsrail’in OFER Hastanesin de kaldığı süre için de işkence yapıldığı meydana çıktı. Filistinli çocuk İsrail işgali altında ki Batı Şeriyada kampta bulunduğu sürede gözaltına almıştı.

İsrail askeri tarafından öldürüldü

18 Eylül de gözaltına alındıktan sonra Ofer’e götürülen çocuğun “İşkence ile aşağılanmaya” maruz kaldığı ve gözaltına alınması sırasın da İsrail askerleri tarafından duvara çarpılarak dövüldüğü bildirildi.

Ağzında yaralar var diye

Açıklamayı yapan Filistinli tutuklular komitesinden olan avukat Luay Akka, Süleyman’ın, yüzünde ve ağzında yaralar olduğunu ve gerekli tedaviyi alamadığını bildirdi. İsrail Güçleri Ayıda kampında bulunan üç çocuğu da gözaltına almışlardır.