İran'dan ABD'ye cevap

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin Tahran, ile yaptığı nükleer uzlaşı konusun da “yanlış bir adım” atması neticesin de güçlü bir yanıt verileceğini ifade etti.

Yanlış adım atılırsa

Askeri okul öğrencilerinin mezuniyetin de konuşma yapan Hamaney, “İran ulusu karanlık ile duruyor, baskıcı rejim, nükleer uzlaşı konusu ile ilgili yanlış adım atarsa İslam Cumhuriyetinin tepkisi ile yüzleşecektir” diye açıklama yaptı.

Konuşmanın devamı

Hamaney, konuşmasına şöyle devam etti : “Bugün görüşmeler de verilen bütün sözlere ve tartışmalara rağmen ABD’nin bu görüşmelere ve neticelerine yaklaşma şekli Adaletsiz ve Zorbaca olmaktadır. İran Halkının saygı değer duracağını ve Ulusal çıkarlar ile ilgili önemli konularda geri adım atılmayacağını ifade etti.