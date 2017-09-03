Kuzey Kore hidrojen bombası test etti

KDHC tarafından bugün bir nükleer bomba testi gerçekleşti. İlk başta Güney Kore bunu bir deprem sandı ancak KDHC tarafından gelen açıklama sonrasında olayın deprem değil de bir nükleer bomba denemesi olduğunu öğrendiler.

Güney Kore tepki gösterdi

Durum üzerine Güney Kore hemen Japonya ile görüşmeye başladı. Daha sonrasında ABD ile Japonya görüşmeye başladı. Çin’den kınama geldi. Güney Kore tarafından KHDC için güçlü bir cevap verilmesi istendi. Bugün gerçekleşen nükleer denemesinde hidrojen bombası kullanıldı. Daha önce kullanılmıştı ancak o minyatürdü.

Çok daha güçlü

Bu sefer kullanılan daha önce kullanılan füzelerden tam 10 ile 20 kat arasında daha güçlü bir bomba olarak kayıtlara geçti. Bu konuda birçok ülke tarafından olay tartışılmaya başlandı ancak KHDC için bu ilk değil. Daha önce defalarca tartışma gerçekleşti. Hidrojen bombasının etkisi 6.2 şiddetinde oluşan bir deprem etkisi yarattı.