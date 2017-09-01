Japonya KDHC’ye karşı kullanmak için silah alıyor

Japonya tarafından KDHC’ye karşı kullanılmak üzere 1.6 milyar dolarlık silah ve radar satın alınmak isteniyor. Bu konuda değil de diğer konularda ABD ile ortak olan ülke silah satın alma konusunda da ortak olabilir.

Savunma bakanı açıklandı

Japonya Savunma Bakanlığı, tarafından gelen açıklamada 1.6 milyar dolarlık silah ve radar satın alınması konusunda öneri geldi. KDHC’ye karşı kullanılmak üzere alınmak istenen bu silah ve radarlar KDHC tarafından gelebilecek olan füzeler ve ani saldırılardan korunmak için isteniyor.

Japonya silahlara önem vermeye başladı

Ayrıca Japonya’ya bakıldığı zaman son zamanlarda önem veren ülke askeri harcamasını tam %2.5 oranında arttırdı. Bu oldukça yüksek bir oran olup yılda 45 milyar dolar seviyesine kadar ulaştırmak istiyor.