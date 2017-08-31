ABD, Rusya’nın konsolosluğunu kapatıyor

ABD tarafından alınan kararlar bir gün Kuzey Kore için sertleşirken bir gün de Rusya için sertleşmeye başladı. ABD tarafından gelen karar sonrasında bir açıklama yapıldı ve Rusya’nın San Fransisco'daki konsolosluğunun kapatılma kararı açıklandı.

Rusya’ya açıklama gönderildi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamadan sonra bir de Washington ve New York’taki konsolosluklar içinde aynı kararın verileceği konusunda bir takım hazırlıklara başlandığı bildirildi. Rusya’dan bu konsolosluğunun 2 Eylül gününe kadar kapatılması talep edildi. Bu konudaki açıklama Rusya’ya da gönderilerek oldukça karşı bir hamle gerçekleşti.

Rusya ne cevap verecek ?

ABD ile Kuzey Kore arasında ipler gerilirken bir anda ABD, Rusya ile arasında ipleri de germeye başladı. Bu konuda Rusya tarafından henüz bir açıklama gelmedi ancak talep edilen süre 2 gün oldu. 2 gün içerisinde kapatılması isteniyor ki oldukça kısa bir süre.