ABD, Rusya’nın konsolosluğunu kapatıyor

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ABD, Rusya’nın konsolosluğunu kapatıyor
ABD, Rusya’nın konsolosluğunu kapatıyor admin Tarih: 2017-08-31 Saat: 20:46:46
Güncelleme : 2017-08-31 20:46:46Bu içerik 288 kez okundu.
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ABD, Rusya’nın konsolosluğunu kapatıyor

ABD tarafından alınan kararlar bir gün Kuzey Kore için sertleşirken bir gün  de Rusya için sertleşmeye başladı. ABD tarafından gelen karar sonrasında bir açıklama yapıldı ve Rusya’nın San Fransisco'daki konsolosluğunun kapatılma kararı açıklandı.

Rusya’ya açıklama gönderildi

ABD Dışişleri Bakanlığı  tarafından gelen açıklamadan sonra bir de  Washington ve New York’taki  konsolosluklar içinde aynı kararın verileceği konusunda bir takım hazırlıklara başlandığı bildirildi. Rusya’dan bu  konsolosluğunun 2 Eylül gününe kadar kapatılması talep edildi. Bu konudaki açıklama Rusya’ya da gönderilerek oldukça karşı bir hamle gerçekleşti.

Rusya ne cevap verecek ?

ABD ile Kuzey Kore arasında ipler gerilirken bir anda ABD, Rusya ile arasında ipleri de germeye başladı. Bu konuda Rusya tarafından henüz bir açıklama gelmedi ancak talep edilen süre 2 gün oldu. 2 gün içerisinde kapatılması isteniyor ki oldukça kısa bir süre. 

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