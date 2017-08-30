ABD ve Japonya’dan Kore için karar

Uzun bir süredir ABD ve KDHC için ortam gergin olup sürekli olarak tartışmalar yaşanırken en son ABD tarafından bir açıklama gelmişti. Açıklamada Kuzey Kore için tüm seçeneklerin masada olduğu belirtilmişti ki o açıklamadan sonra Trump sosyal medya üzerinden konuşmakla olmuyor açıklamasından sonra bir de şimdi ortak bir karar açıklandı.

Japonya – ABD işbirliği

KDHC için açıklanan kararda ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin telefon görüşmesi sonrasında 2 ülke tarafından KHDC’ye karşı iş birliği içinde olması kararı alındı. İki ülke arasında işbirliğinin devam edeceği konusunda gelen açıklamada daha fazla detay verilmedi.

Gerginlikler devam ediyor

Ancak 2 ülke tarafından KDHC’ye büyük tehditler geliyor. Ancak bu durum henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Ülkeler arası gerginlikler her geçen dakika daha fazla olmaya başladı.