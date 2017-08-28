Almanya’dan yeni bir Türkiye açıklaması

Almanya tarafından sürekli olarak Türkiye hakkında açıklamalar, bir takım iftiralar ve tüm bunlara ek olarak tehditvari açıklamalar geliyor. Bu konuda Almanya yine bir tane açıklama ve tehdit arasında bir konuda açıklama yaptı.

Karşılığı olacak

Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerginliklerin sonuçlarının ekonomik olarak geleceği açıklandı. Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından gelen açıklama şu şekilde : “ Türkiye’nin Almanya’ya yönelik olarak almış olduğu tavır kesinlikle sonuçsuz kalmayacaktır.” oldu.

Almanya açıklaması

Açık bu şekilde geldi. Ayrıca Almanya için gelen bir iddia konusunda da açıklama yaptı. Almanya için Alman Bakanlıkların Türkiye konusunda tutumları konusunda görüşleri konusunda bir takım ayrılıklar yaşadığı gibi bir iddia vardı ki bu iddiaya tamamen yalan diyerek cevap verdi. Türkiye politikasını yeniden düzenlemesi gerektiği konusunda Almanya hükumeti olarak tamamen hemfikir olduklarını açıkladılar. Örnek olarak Hermes kredi garantisi ülkemiz ile oldukça yakından alakalı olup bu konuda çalışmaların devam ettiği açıklandı.