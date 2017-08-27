Uyuşturucu tacirlerinden bir yeni yöntem daha

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar tam gaz devam ediyor. Atatürk Havalimanında yapılan operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Her defasında farklı yöntemlerle gelmeye devam eden tacirler bu işten vazgeçmek de bilmiyorlar.

Her defasında yakalanıyorlar

Her defasında ne kadar gizleseler de yakalanan kişiler bu sefer de kitapları kullandılar. Kitap kapaklarının arasında gizlenen uyuşturucular yine fark edildi. Kitap kapaklarının arasında bulunan uyuşturucuların kokain olduğu tespit edildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi tarafından bir takım araştırmalar yapıldı ve araştırmalar sonucunda Brezilya’dan ülkemize uyuşturucu getirileceği konusunda bilgi alındı.

2 KG uyuşturucu

E.A. adındaki şahıs tarafından getirilecek uyuşturucu geldiği anda yakalandı. Uçakta şüpheli şahıs bulundu. Personel tarafından araması yapıldı ve detektör köpekler sayesinde uyuşturucuya ulaşıldı. 2 KG 304 gram uyuşturucu yakalandı.