ABD’den KDHC için baskılara devam açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından gelen açıklamada KDHC için füze denemelerine devam etmeleri nedeniyle baskılara devam edeceklerini ve bu hareketi hem dostlarına hem de kendilerine karşı kışkırtıcı bir hamle olarak gördüklerini belirttiler.

ABD açıklaması

ABD tarafından gelen açıklamada ayrıca barışçıl bir şekilde baskı yapmaya devam edecekleri bildirildi ki daha geçtiğimiz hafta füzeleri birbirlerine kilitleyen iki ülke şu anda oldukça sakin. ABD tarafından gelen açıklama : “ Barışçıl baskı kampanyamıza müttefiklerimiz ile birlikte yapmaya devam edeceğiz. Çin ile birlikte Pyongyang yönetimini bir anlaşma masasını getirme konusunda çalışmalarımız var ve hala da devam ediyor.” bu şekilde yapıldı.

Zıtlaşma devam ediyor

Bir anda barış masasına oturabilecek olan taraflardan aslında kararlı bir şekilde zıtlaşmaya devam eden KDHC sürekli olarak füze denemelerine devam ediyor.