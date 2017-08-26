Katar’ın ajansına sanal saldırı şüphelileri Türkiye’den çıktı

Anasayfa ASAYİŞ Katar’ın ajansına sanal saldırı şüphelileri Türkiye’den çıktı
Katar’ın ajansına sanal saldırı şüphelileri Türkiye’den çıktı
Katar’ın ajansına sanal saldırı şüphelileri Türkiye’den çıktı admin Tarih: 2017-08-26 Saat: 16:53:00
Güncelleme : 2017-08-26 16:53:00Bu içerik 396 kez okundu.
Reklam

Katar’ın ajansına sanal saldırı şüphelileri Türkiye’den çıktı

Katar Başsavcılığı tarafından gelen açıklamada Katar Ajansına  Mayıs ayında sanal bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırıyı yapan kişilerin tespiti tamamlandı ve saldırının şüphelisi olan 5 kişi ülkemizde gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalandılar

Sanal saldırı yapan şahıslar şu anda gözaltına alındılar. Katar krizinin oluşmasında büyük bir katkısı olan bu olayda Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri en son açıklamayı yaptı bu konuda. Hack olayında parmağı olan bu kişiler şu anda sorguya çekiliyorlar.

Neden yaptıkları araştırılıyor

Nereden geldiler, aslında nereliler ve neden böyle bir saldırı yaptıkları konusunda çok fazla soru ile karşılaşacaklar ancak bu soruların cevabının medya ile paylaşılacağı konusunda şüpheler yok değil. Katar savcıları şu anda Türk makamları ile ortak bir çalışma içerisine girerek bu olaya bir çözüm getirmek istiyorlar. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır