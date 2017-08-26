Katar’ın ajansına sanal saldırı şüphelileri Türkiye’den çıktı

Katar Başsavcılığı tarafından gelen açıklamada Katar Ajansına Mayıs ayında sanal bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırıyı yapan kişilerin tespiti tamamlandı ve saldırının şüphelisi olan 5 kişi ülkemizde gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalandılar

Sanal saldırı yapan şahıslar şu anda gözaltına alındılar. Katar krizinin oluşmasında büyük bir katkısı olan bu olayda Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri en son açıklamayı yaptı bu konuda. Hack olayında parmağı olan bu kişiler şu anda sorguya çekiliyorlar.

Neden yaptıkları araştırılıyor

Nereden geldiler, aslında nereliler ve neden böyle bir saldırı yaptıkları konusunda çok fazla soru ile karşılaşacaklar ancak bu soruların cevabının medya ile paylaşılacağı konusunda şüpheler yok değil. Katar savcıları şu anda Türk makamları ile ortak bir çalışma içerisine girerek bu olaya bir çözüm getirmek istiyorlar.