Yiyecek olarak böcekler satışa sunuldu

Daha önce defalarca kez Çin gibi ülkelerde satışını gördüğümüz böcekler şimdi ise İsviçre’de satılmaya başlandı. Bu senenin mayıs ayından yana ülkede 2.büyük marketler zinciri olan Coop marketlerinde raflara “Inseken Burger” adı altında burger tarzında böcekler 8 avro karşılığında satılmaya başlandı.

Dünyanın büyük bir kısmı böcek yiyor

Dünya geneline bakıldığı zaman ise dünya nüfusunun %65’lik bir kısmı böcek ve eklem bacaklıları yiyecek olarak kullanıyor. Asya, Afrika ve Meksika’da yoğun olarak tüketilen böcekler normalde Avrupa standartlarına göre böcekler yiyecek olarak kullanılamıyor. Yasal olarak satışları da yasak. Ancak bu yasak ilk kez İsviçre tarafından kırıldı ve artık marketlerde yasal olarak satılmaya başlandı. Ancak sadece 3 tür böceğin yenmesi konusunda onay verildi.

Sağlık bakanlığı onayladı

İsviçre sağlık bakanlığı tarafından un kurtları, cırcır böceği ve çekirgelerin yenmesi konusunda onay verildi. Bu böceklerin onay almasının sebebi ise vitamini,yağı ve proteini oldukça bol olması nedeniyle ve et üretimi dünya nüfusuna yetişemeyeceğinden dolayı böcek tüketimi et üretiminin nüfusa yetmesini sağlayacak.