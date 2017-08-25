Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tarihi eserleri gizli bir şekilde satan şahıslar için operasyon düzenlendi ve Bizans dönemine ait olan 10 parça tarihi eser yakalandı. Zonguldak ilinde meydana gelen bu olayda Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 10 parça tarihi eser yakalandı. Tarihi eserleri satmaya çalışan şahıslar gözaltına alındılar.

Ekipler yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon Kozlu ilçesinde meydana geldi. Kozlu ilçesinde oturan Ş.K. adındaki şahıs evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştı. Satmaya çalışınca da jandarmaya bu konuda ihbar geldi.

10 parça bulundu

Sonrasında şahsa ait olan aracı Ilıksu yakınlarında durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Araç içerisinde yapılan arama sonrasında 10 parça tarihi eser bulundu. Eserler hemen Kdz. Ereğli Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilerek buradan sergilenecekleri müzelere yerleştirilecekler. Ş.K. adındaki şahıs ise karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek. Jandarmada hala ifadesi bitmedi.