Sakarya’da kaza

Sakarya ilinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı ve kaza sonrasında motosiklet sürücüsü olan yaşlı adam hayatını kaybetti. Adapazarı-Karasu yolu Demirbey Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada ölen kişi 74 yaşında olan Yahya Çetin adındaki kişiydi. Mahalle arasından anayola çıkmak isteyen motosiklet sürücüsüne bir anda o anda o yoldan geçmekte olan bir araç çarptı.

Araç aranıyor

Çarpan aracın henüz ne plakası tespit edilebildi ne de sürücüsü tespit edilebildi. Çarpmanın etkisi ile bir anda yola savrulan yaşlı adam yolda kaldı. Yolda onu gören vatandaşlar hemen acile haber verdi. Acil ekipleri tarafından müdahale edilen adam ne kadar müdahale edilse de maalesef kurtulamadı.

Morga kaldırıldı

Çarpmanın etkisi oldukça yüksek olunca ve ekipmanları olmayan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yerinde incelendikten sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesin de bulunan morga kaldırıldı.