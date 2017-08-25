Dolar hala düşüşte

Dolar / TL kurunda oldukça ilginç rakamlar görülmeye başlandı ki bir inen dolar oldukça çok indi ve dolara yatırım yapanları üzdü. Dolar uzun bir süre 3.52 ile 3.55 arasında seyrederken ve daha da yükselmesi beklenirken bir anda düşmeye başlayan dolar bugün 3.44 seviyesine hatta neredeyse 3.43 seviyesine kadar düşecekken sınırda kaldı.

Konuşmadan sonra da düştü

Doların düşüşü Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının ardından da devam etti. Bu yılın en düşük seviyesine ulaşan dolar daha da düşmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Para politikası hakkında konuşmamış olmasına rağmen doların düşüşü devam ediyor ki bu değer kaybı oldukça ilginç karşılanıyor.

Küresel kayıp

Küresel piyasada değer kaybeden dolar hala devam ediyor. 14 Aralık 2016 tarihinden bu yana daha önce hiç bu seviyeye düşmemiş olan dolar saat 25 Ağustos 2017 21.24 itibari ile 3.4414 olarak hesaplandı. Dolara yüksek seviyelerden yatırım yapanların oldukça çok canı yandı diyebiliriz.