Polis taksiyi durdurmak istedi yolcusu intihar etti

Hakkari – Yüksekova ilçesinde meydana gelen bu olayda polis şüphelendikleri araçları durdurmaya devam ederken o sırada geçen bir taksiyi de durdurmak istedi. Ancak olan biten bir an içerisinde olunca polis müdahale edemedi. Polisin durdurmak istediği anda silahı çekip kendine ateş eden şahıs intihar etti.

Polisler yakaladı

Polisler Yeni Mahalle bölgesinde kontrol amaçlı genel asayiş amaçlı araçları durduruyorlardı ki bu uygulama kapsamında bir taksi de durdurulmak istendi. Durdurulacağını anlayan taksi yolcusu o anda üzerinde olan tabancası ile kendisine ateş etti. Hakkari Valiliği ise bu konuda açıklamasında şahsın PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Araçta neler vardı ?

Açıklamaya ek olarak da araçta ne bulunduğu konusunda bilgi verildi. Araç içerisinde incelemelerde bulunan intihar silahı Glock marka bir silah olup ayrıca 2 tane el bombası bir dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları ve kablo düzeneği bulundu. Bir eyleme hazırlanırken kullanılan bu malzemeler teröristin eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor.