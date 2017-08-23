Evinize gelen giden belli değil deyince vuruldu

Anasayfa ASAYİŞ Evinize gelen giden belli değil deyince vuruldu
Evinize gelen giden belli değil deyince vuruldu
Evinize gelen giden belli değil deyince vuruldu admin Tarih: 2017-08-23 Saat: 19:54:39
Güncelleme : 2017-08-23 19:54:39Bu içerik 487 kez okundu.
Reklam

Evinize gelen giden belli değil deyince vuruldu

Samsun ilinde yaşanan bu olayda tartışmanın dozunu kaçıran apartman yöneticisine apartman sakini bir kadın ateş ederek sırtından vurdu ve yaralanmasına neden oldu. “Evinize gelen giden belli değil, rahatsız oluyoruz.” demesi üzerine kadın silahla apartman yöneticisi olan Muhammet Atila  adındaki şahsı vurdu.

Aidat ödemesi problemi

Döne Y. Adındaki kadın ile aidat ödemesi konusu üzerine tartışan Muhammet Atila bugün şahsın evine giderek aidatı almak istedi ve kapıyı açan ablası ile bir anda tartışmaya başladı. Şahıs parayı alarak eve gitti. Sonrasında tekrardan gelip kapıyı  çalan adam tartışmaya devam etti. Bu sefer tartışmada şahıs “ Evinize gelen giden belli değil, rahatsız oluyoruz.” demesi üzerine tartışmayı birden kavgaya çevirdi. İçeriye giden kadın bir anda ruhsatsız silahı ile düşünmeden ateş etti ve şahsı sırtından yaralandı.

Sırtından vuruldu

Sırtından yaralanıp orada kalan Muhammet Atila için komşular tarafından sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler hemen yaralı şahsı Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine  kaldırdılar. Burada tedaviye alınan şahıs için ilk müdahalesi yapıldı.  Ateş eden Döne Y. ise gözaltına alındı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır