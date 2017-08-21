Rusya – ABD arasındaki tartışmalar artıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından gelen açıklamalar sürekli olarak ABD’ye yanıt olarak gelmeye başladı. ABD tarafından Rusya’ya ekonomik yaptırım uyguladığı günden bu yana sürekli olarak ipler gerginleşmeye başlıyor.

Rusya’nın açıklaması

ABD’nin Rusya’daki göçmen harici vize operasyonunu dondurma konusunda aldığı karara Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından bir tepki geldi. Göçmen hariç vize türlerine yönelik operasyonların dondurulması kararı konusunda Rusya tarafından gelen açıklama : “İlk görülen ABD’li yazarların Rus hükümetinin eylemleri üzerinde Ruslarda bir takım hoşnutsuzluk yapmak için bu tür kararlar alınıyor.Bu oldukça bilinen bir mantıktır. Bu mantığın açıklaması renkli devrimleri organize edenlerin mantığı olup ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin açık bir yansımasıdır.” gibi bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada ABD’nin Rusya’ya karşı her alanda bir tepki göstereceği açık bir şekilde görülmektedir.