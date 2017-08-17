Bonzai ile karakola gitti tutuklandı

Sivas ilinde meydana gelen bu olayda kavga ettiği bir şahıs hakkında şikayette bulunmak için karakola giden S.K. adındaki şahıs üzerinde bonzai olduğu fark edilince tutuklandı.

5 gram bonzai

Suşehri ilçesinde meydana gelen olay oldukça ilginç karşılandı. İlçe merkezinde kavga eden şahıs şikayet etmek üzere Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliğine gelerek durumu bildirdi. Karakolda üst araması yapıldıktan sonra şahsın üzerinde kağıda sarılı hale 5 gram ağırlığında bonzai bulundu.

Şikayete gelirken tutuklandı

Bonzai bulunması nedeniyle şikayet etmeye gelirken bir anda gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Mahkemede çıkarılan karar sonrasında da tutuklanmasına karar verildi. Yani şikayet etmeye gelirken hapse düştü diyebiliriz. Aldığı ceza konusunda herhangi bir bilgi yok. Kısa süre içerisinde tüm işlemleri de tamamlandı. Kavga ettiği şahıs hakkında da bir suçlamada bulunamadı. Olayla ilgili olan tüm gelişmeler bu kadar.