2 çocuğa istismarda bulundu

Denizli ilinde meydana gelen bu olayda 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs 50 yaşında olup C.T. adındaki şahıs gözaltına alındı. Olay Denizli ilinde meydana geldi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan ise çocuklar oldu. Çocukların ailelerine durumu şikayet etmesiyle ortaya çıkan bu olayda 50 yaşındaki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çocuğun annesi şikayet etti

Olayda 12 yaşındaki C.P. aynı yaşta olduğu arkadaşı B.G. adındaki arkadaşına C.T. adındaki şahıs kendi evinde çocuklara cinsel istismarda bulundu. Çocukların ailelerine durumu bildirmesi üzerine hemen C.P.’nin annesi polise giderek durumu anlattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine hemen harekete geçtiler ve C.T. adındaki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kameraya çekildi

C.T. adındaki şahsın üstünde ve evinde yapılan arama sonucunda cep telefonu ile cinsel istismarda bulunan anların kaydedildiği fark edildi. Bu görüntülere hemen el konuldu. Şahıs ise merkezdeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.